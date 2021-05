Fertigungshalle in Tiefenbroich : Feuerwehr rückt zu Gefahrguteinsatz aus

Ratingen In einer Fertigungshalle war ein Fass mit einer zähflüssigen Kunststoffkomponente ausgelaufen. Mitarbeiter des Unternehmens wurden nicht verletzt.

(RP) Die Feuerwehr Ratingen wurde am Montag zu einem Gefahrguteinsatz in einem Zulieferbetrieb für Fahrzeughersteller an der Harkortstraße alarmiert. In einer Fertigungshalle war ein Fass mit Gefahrgut ausgelaufen sein.