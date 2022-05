Homberger Gefahrenstelle : Nach Unfall: Grüne fordern Abbiegespur

Der Altenbrachtweg ist mehr als nur ein Wirtschaftsweg. Cafébesucher und Kunden der Bauernläden nutzen ihn als Anfahrt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Homberg Die Situation am Altenbrachtweg soll im nächsten Bezirksausschuss Homberg beraten werden. Schon in der Vergangenheit war es an dieser Stelle der Brachter Straße häufiger zu schweren Unfällen beim Abbiegen gekommen.