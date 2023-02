Moderne Einrichtung in Mettmann Abwehrzentrum für Gefahren setzt moderne Maßstäbe

Das sechsgeschossige Gebäude am Adalbert-Bach-Platz in Mettmann bringt alle zusammen, die die Bevölkerung schützen sollen. Es beherbergt die Rettungsleitstelle, ein Feuerwehrübungszentrum mit Übungshalle, Brandsimulationsanlage und Atemschutz-Übungsstrecke, die Kreis-Feuerwehrschule und das Amt für Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst des Kreises. Zudem ist dort auch die Leitstelle der Kreispolizeibehörde angesiedelt. Alles zusammen auf 8000 Quadratmetern und weitgehend barrierefrei. Mit geplant fast 29.1 Millionen Euro Baukosten handelte es sich um nicht weniger als die größte Investition des Kreises Mettmann in den zurückliegenden 206 Jahren. Der Kreis Mettmann habe seine Leitstellen und Einrichtungen des Katastrophenschutzes nicht einfach bloß modernisiert, sondern mit dem Zentrum einen Meilenstein gesetzt, von dem er nun im ganzen Land berichten könne, sagte Landesinnenminister Herbert Reul anlässlich der Eröffnung.