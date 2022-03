Ratinger Angertal : Zufahrt zur Auermühle sicherer machen 

Ratingen Vom Wanderparkplatz bis zum „Liebevoll“ wird es ein weiteres „Tempo 10-Verkehrszeichen“ geben.

(RP) In einem Antrag für den Bezirksausschuss Mitte hat sich die SPD-Fraktion aufgrund von Bürgerbeschwerden mit der Verkehrssicherheit an der Zufahrt zur Auermühle und der Wiederherstellung des Wanderwegs beschäftigt. Nach der Sperrung des Wanderweges von „Auf der Aue“ hinunter Richtung Auermühle müssen Fußgänger die Straße benutzen. Besonders mit ortsunkundigen Fahrzeugführern kommt es da zu gefährlichen Begegnungen. Dies gilt auch für die vielen Radfahrer, die den Radweg im Angertal nutzen und sehr oft in gefährliche Situationen mit nicht angepasst fahrenden Pkw geraten. Mittlerweile wurde durch den Kreis Mettmann der Wanderweg wieder hergestellt.