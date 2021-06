Ratingen : Polizei warnt vor Radfahren unter Alkolholeinfluss

Ratingen So kann sich ein Fahrradfahrer bereits bei einem Alkoholwert von 0,3 bis 1,6 Promille strafbar machen, wenn er ein auffälliges Fahrverhalten wie das Fahren in Schlangenlinien zeigt. Dies kann mit einem Bußgeld sanktioniert werden.

(RP) Am Donnerstagabend kam es in Ratingen zu einem Unfall eines Radfahrers. Ein 57-jähriger Düsseldorfer hatte gegen 20.50 Uhr die Straße Am Sondert in Fahrtrichtung Lintorf befahren. Rund 250 Meter hinter der Einmündung zur Essener Straße stürzte er, vermutlich alkoholbedingt, auf dem kombinierten Geh- und Radweg. Er wurde so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in eine Spezialklinik gebracht werden musste. Die Ereignisse nimmt die Polizei Mettmann zum Anlass, um auf die möglichen strafrechtlichen Folgen sowie die gesundheitlichen Gefahren für Fahrradfahrer hinzuweisen.