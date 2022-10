Ratinger Radwege : Fotos gesucht: So gefährlich können Radwege sein

Auch der Jugendrat fordert bessere Radwege in Ratingen. Stolperfallen gibt es zum Beispiel auf der Homberger Straße. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen RP-Leser können kritische Stellen im Stadtgebiet im Bild festhalten und an die Redaktion schicken. Eine Stelle in der Innenstadt ist vor allem in den Morgenstunden nicht unproblematisch und hat die Fraktion der Bürger Union (BU) auf den Plan gerufen. Laut Antrag soll die Verwaltung beauftragt werden, die Radverkehrsführung an der Kreuzung Industriestraße/Röntgenring mit Blick auf den bereits erfolgten Radstreifenausbau am Röntgenring zu überprüfen und verkehrsgerecht anzupassen.

Ratingens Radwegenetz hat viele Tücken. Auch wenn sich die Stadt – wie bei dem Verbindungsweg zwischen Ratingen Mitte und Lintorf – nach Kräften um einen besseren Verkehrsfluss bemüht, liegt doch einiges im Argen. Die RP drückt nun aufs Tempo und startet eine besondere Aktion: Leser können gefährliche und unübersichtliche Stellen im Bild festhalten und an die Redaktion schicken: ratingen@rheinische-Post.de. Das gesammelte Fotomaterial wird zeitnah und gebündelt veröffentlicht.

Ein Beispiel: Eine Stelle in der Innenstadt ist vor allem in den Morgenstunden nicht unproblematisch und hat die Fraktion der Bürger Union (BU) auf den Plan gerufen. Laut Antrag soll die Verwaltung beauftragt werden, die Radverkehrsführung an der Kreuzung Industriestraße/Röntgenring mit Blick auf den bereits erfolgten Radstreifenausbau am Röntgenring zu überprüfen und verkehrsgerecht anzupassen.

Ende Juli 2022 ist im Zusammenhang mit der Deckensanierung ein Radstreifen auf dem Röntgenring in Fahrtrichtung Freiligrathring aufgebracht worden. Dabei sei allerdings versäumt worden, die Radverkehrsführung von der Industriestraße in Richtung des neuen Radstreifens anzugleichen.

Stattdessen wird der Radverkehr nach wie vor über den Bürgersteig vorbei am Rewe-Markt in Richtung Schwarzbachstraße geführt. Dieser vor etlichen Jahren geplante Notbehelf mit einer gemeinsamen Nutzung des Bürgersteiges von Radfahrern und Fußgängern auf einer gerade von vielen Schülern genutzten Fahrradroute sollte angesichts des nun zur Verfügung stehenden neuen Radstreifens im Sinne der verbesserten Verkehrssicherheit dringend angepasst werden, schlägt die Fraktion der Bürger Union vor.

Mit Blick auf bessere und auch neue Radwege kommt nun auch Tempo in eines der größten Gesamtprojekte des Kreises. Der Kreistag hat das lang vorbereitete Radverkehrskonzept verabschiedet. Mit der kreisweiten Ausarbeitung sollen in den kommenden Jahren Ortsteil- und Städteverbindungen verbessert und der Komfort und die Sicherheit für Radfahrer gesteigert werden.

Auch für Ratingen weist die Ausarbeitung zahlreiche Verbesserungen auf. Von einfachen Maßnahmen wie fahrradfreundlicheren Pollern bis hin zu kompletten Neubauten – das Radverkehrskonzept des Kreises Mettmann bietet durchaus eine Vision, wie das Radfahren im Kreis Mettmann künftig sein soll: sicher, komfortabel und schnell.

Das Konzept beinhaltet erstmals eine einheitliche Darstellung über den Zustand des Radnetzes und gibt Empfehlungen für punktuelle Verbesserungen sowie Aus-, Um- und Neubau von Wegen.

Das Radverkehrskonzept wurde über zwei Jahre geplant, auch die Bevölkerung konnte sich beteiligen und neuralgische Punkte melden. Herausgekommen sind über 800 empfohlene Maßnahmen, die von kleinen Verbesserungen wie Grünschnitt bis hin zu kompletten Neubauten alles enthalten. Der Kreistag beschloss das Konzept mit großer Mehrheit.