Unbekannte hatten es auf S-Bahn abgesehen : Fahndung in Velbert auf Hochtouren

Fahndung in Velbert auf Hochtouren

Velbert Betreiber und Staatsanwaltschafte setzen 5000 Euro Belohnung aus: Gesucht sind die Unbekannten, die im März mehrfach gefährlich in den Bahnverkehr eingriffen.

Velbert (RP) Nachdem es zu Beginn des Jahres im Velberter Ortsteil Neviges gleich zu mehreren gefährlichen Eingriffen in den Bahnverkehr kam, ermittelt eine Ermittlungskommission (EK) der Düsseldorfer Polizei aktuell nach eigener Mitteilung weiterhin intensiv dazu. In einem der Fälle - die Tat von Mittwoch, 17. März - ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft im Rahmen der "EK Baum" inzwischen wegen versuchten Mordes. Unterstützt werden sollen die Ermittlungen dazu jetzt durch zwei ausgelobte Belohnungen.

Rückblick: Am Mittwoch, 17. März, gegen 20.15 Uhr, wurden eine S-Bahn im Bereich Velbert-Neviges schwer beschädigt und der Zugführer dieser Bahn verletzt. Ein oder mehrere bislang noch unbekannte Täter hatten Pflastersteine so präpariert, dass diese, an einer Schnur befestigt, von einer Fußgängerbrücke herunter hingen. Im Bereich Hardenberger Schloss kollidierte die S-Bahn frontal mit den Pflastersteinen.