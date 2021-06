Ermittlungen in Neviges : S-Bahnen beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Velbert-Neviges Auf Hochtouren laufen die Ermittlungen nach möglichen Tatverdächtigen im Zusammenhang mit mehreren gefährlichen Eingriffen gegen den Bahnverkehr in Velbert-Neviges.

(RP) Im Zuge des beim Staatsschutz des Polizeipräsidiums Düsseldorf sowie der Staatsanwaltschaft Düsseldorf geführten Ermittlungsverfahrens haben am Dienstag Kräfte einer Einsatzhundertschaft noch einmal die Umgebungen der bisherigen Tatorte am „Rosenhügel" sowie am „Hardenberger Schloss" in Velbert-Neviges aufgesucht und dort mehrere Fahndungsplakate angebracht und verteilt. Daneben führten die Polizeibeamten auch Anwohnerbefragungen durch, um möglicherweise neue Erkenntnisse oder bislang nicht in Erscheinung getretene Zeugen ausfindig zu machen.