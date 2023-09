Erinnerungskultur in Heiligenhaus Ein Stein wider das Vergessen

Im Rahmen der Sitzung des Ausschusses für Kultur und Städtepartnerschaften wurde der Gedenkstein am Dienstag, 5. September, auf dem Rathausplatz enthüllt. Zum offiziellen Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar soll dort ein gemeinsamer Moment des Gedenkens mit Bürgermeister Michael Beck stattfinden, zu dem dieser herzlich einlädt. In Zeiten, in denen viele Menschen in Deutschland ein rechtsextremes Weltbild haben und rechtspopulistische Politik in die Mitte der Gesellschaft drängt, gilt es sich an diesem Tag einmal mehr die wichtigste Lektion aus der deutschen Vergangenheit in Erinnerung zu rufen: Wie es auch auf dem Gedenkstein mahnend geschrieben steht — Niemals wieder!