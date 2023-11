Ratinger Medienzentrum Ratinger Gedenkfeier unter Polizeischutz

Klar ist: Selten hat sich die Stadtspitze in einer Rede gesellschaftspolitisch so klar positioniert. Patrick Anders, der Erste Beigeordnete der Stadt, der den erkrankten Bürgermeister Klaus Pesch vertrat, betonte vor Vertretern der Jüdischen Gemeinde und des Jüdischen Kulturvereins Ratingen: „Als wären die 85 Jahre zurückliegenden Pogrome, an die wir heute erinnern, nicht schon für sich genommen schrecklich genug, erleben wir in diesen Tagen und Wochen auf beklemmende Weise ein Wiederaufflammen des Antisemitismus, wie wir ihn trotz bedenklicher Entwicklungen in den vergangenen Jahren in diesem Ausmaß nicht für möglich gehalten hätten. Wir können heute nicht der Opfer von 1938 gedenken und den schrecklich aktuellen Terrorangriff der Hamas auf jüdische Menschen in Israel ausblenden.“