Kranzniederlegung : Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus

(RP) Eine Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus findet am Montag, 27. Januar, um 16 Uhr am Ehrenmal auf dem Ehrenfriedhof Ratingen an der Lintorfer Straße statt. Bürgermeister Klaus Pesch wird nach seiner Ansprache einen Kranz am Ehrenmal niederlegen.

Zur Teilnahme an der Kranzniederlegung sind Vertreter der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf, des Verbandes der Deutschen Sinti und Roma, Vertreter aus Rat und Verwaltung der Stadt Ratingen sowie alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen.

Der bereits verstorbene Alt-Bundespräsident Roman Herzog hatte 1996 den 27. Januar eines jeden Jahres zum ständigen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus proklamiert. Er wählte damit den Tag, an dem im Jahr 1945 das Konzentrationslager Auschwitz durch sowjetische Truppen befreit wurde.