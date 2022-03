Ratinger Wochenmarkt : Gebühren für Marktstände sinken nach 20 Jahren

Ratingen (RP) Die seit 20 Jahren unveränderten Gebühren für die Wochenmarkt-Stände in Mitte, Lintorf und West sollen ab März sinken. Das hat der Rat der Stadt beschlossen.

Für den Markt in Ratingen-Mitte sind dann statt 2,90 nur noch 2,15 Euro pro laufendem Frontmeter zu bezahlen. In West sinkt die Gebühr von 2,90 auf 1,50 Euro, in Lintorf von 2,10 auf 1,50 Euro.