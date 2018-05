Kreis Mettmann: Gartenmöbel fürs ganze Jahr sind gefragt

Kreis Mettmann Viele Kunden haben wenig Lust, Tische, Stühle und Liegen im Herbst ein- und im Frühjahr wieder auszupacken.

"Die Ansprüche an moderne Gartenmöbel sind vielfältig. Sie müssen langlebig, bequem und funktional sein und zudem optisch ansprechen. Großflächige, bodentiefe Fensterfronten an Wohngebäuden lassen die Grenze zwischen innen und außen zunehmend verschwinden. Terrassen und Außenanlagen sind während der warmen Jahreszeit zusätzlicher Wohnraum", skizziert André Rohrbach, Marktleiter beim Bau- und Gartenmarkt Hellweg in Monheim, die Kundenwünsche 2018. Wer schon witterungsbeständige Gartenmöbel hat, kann vielleicht in diesem Sommer mit neuen Zierkissen farbige Akzente setzen.