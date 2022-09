Für Kinder in Heiligenhaus : Pläne für Garten und Feier in der Kita Löwenzahn

Heiligenhaus Eine Spende macht das aktuelle Gartenbauprojekt an der Moselstraße möglich. Und nächstes Jahr wird die Kita 25. Das Team sucht Zeitzeugen, Fotos und Filme.

(RP) Die städtische Kita & Familienzentrum Löwenzahn in der Unterilp hat von der Sparkasse Düsseldorf eine großzügige Spende für das Außengelände erhalten. So konnte das Familienzentrum sein Außengelände umgestalten und einen Naschgarten mit Gewächshaus kaufen. In einer Elternaktion halfen viele freiwillige Helfer aus der Elternschaft mit und bauten unter anderem das Gewächshaus auf. Es wird noch ein paar kleinere Nacharbeiten geben und dann kann der Naschgarten mit Gewächshaus den Kindern übergeben werden. Nachhaltigkeit und pädagogisches Handeln wird mit dem Naschgarten zusammengeführt. Die Gruppen können Lebensmittel anbauen und beim Wachsen beobachten. Die Produkte können die Kinder selber kosten oder werden von unserer Köchin verarbeitet. So erleben die Kinder hautnah, wo das Essen herkommt und wie „Natur“ funktioniert. Ergänzt wird der Naschgarten von einem Insektenhotel und Wildblumenwiesen. Außerdem blickt das Löwenzahn-Team voraus auf das kommende Jahr. Dann wird die Kita am Standort 25 Jahre alt. Schon jetzt sind Zeitzeugen gesucht. Fragen dazu hat Kita-Leiter Martin Babetzki: „Gibt es Fotos, Videoaufnahmen oder andere Erinnerungsstücke aus der Zeit? War vielleicht jemand früher selber in der Kita Löwenzahn oder seine Kinder?“ Antowrten erwünscht an Tel.: 02056 3494 oder pwer E-Mail an kita-loewenzahn@heiligenhaus.de