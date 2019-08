Ratingen : Gala rückt Ehrenamt in den Blickpunkt

Gutes tun und darüber reden – genau dies ist besonders wichtig: Das Engagement der Bürger, die sich in den Dienst der guten Sache stellen, hat etwas von wackerer Unermüdlichkeit. Und so geht es immer weiter mit der Hilfe, die viele Funktionen und Aufgaben erfüllt.

Wie bedeutsam diese umfangreiche Arbeit ist, belegen zwei Termine in diesem Jahr, die das Kompetenzteam „Ehrenamt in Ratingen“ vorgestellt hat: Da gibt es zwischen dem 13. und 22. September die Woche des Ehrenamtes, bereits zum 14. Mal stattfindend. Und am Mittwoch, 18. September, steigt eine große Gala in der Stadthalle, die das zehnjährige Bestehen der Ehrenamtskarte in Ratingen würdigt.