Parkfest Cromford : Feiern vor historischer Kulisse

Ratingen Nach zweijähriger Pause lädt das Industriemuseum Cromford wieder zum traditionellen Parkfest ein. Auf dem Gelände vor dem Herrenhaus locken Spiele, Musik und Mitmachaktionen. Die Preisträger des Changes Award werden gekürt.

() „Mit uns bleibt Geschichte lebendig“ so lautet das Motto des LVR-Industriemuseums Cromford. Eine gute Gelegenheit, in die Historie des Textilmuseums und des Herrenhauses an der Cromforder Allee einzutauchen, bietet das Parkfest, das nach zweijähriger Pause endlich wieder starten kann.

Am Sonntag, 19. Juni, von 11 bis 17 Uhr verwandelt sich der Park vor dem Herrenhaus in eine riesige Aktionsfläche. Das Gelände wird dabei zweigeteilt. Die eine Seite gehört ganz den Kindern und Familien, während auf der anderen Seite der Förderverein Cromford zu einem vergnüglichen Nachmittag einlädt.

Anfahrt Aufgrund der begrenzten Parkmöglichkeiten empfiehlt das Museum die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die direkten Zufahrtswege zum Museum sind nur für Anwohner frei. Parken ist am Blauen See möglich. Der Weg zum Museum ist ausgeschildert.

Die jungen Gäste können an diesem Tag historische Spiele ausprobieren. Außerdem erleben sie die Spinning Jenny, eine Spinnmaschine des 18. Jahrhunderts. Mädchen und Jungen treten beim Klotschenrennen gegeneinander an oder versuchen, die schnellsten Baumwollspinner zu werden. Wer Lust hat, kann in historische Kostüme aus dem 18. Jahrhundert schlüpfen und für ein Erinnerungsfoto vor dem Herrenhaus posieren. Zur Stärkung wird Stockbrot am offenen Feier gebacken.