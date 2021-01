Kostenpflichtiger Inhalt: Ratingen in der Weimarer Republik : Mord in der Stadt und Waffen im Wald

Die Bäume auf dem Stinkesberg fielen im Jahr 2007 dem Orkan Kyrill zum Opfer. Heute ist er nur noch von Büschen bewachsen. Die Steine sind nicht mehr zu sehen. Foto: Achim Blazy (abz)

RATINGEN Im März 1919 entdeckten Polizei und Soldaten ein von Spatakisten angelegtes Waffenlager am Stinkesberg. In der Folge kam es zu einem Mord. Ein Spatakist wurde in der Innenstadt erschossen.