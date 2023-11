Ratinger Schienenverkehr Lärmaktionsplan: Ratinger Bürger können Entwurf bewerten

Lärm an Schienen belastet. Ratingen ist mit drei Haupteisenbahnstrecken betroffen: die Trasse der S-Bahnlinie 6, die Ratinger Weststrecke sowie die Kalkbahn. In der ersten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung im Frühjahr 2023 haben auch die Ratinger wieder mitgewirkt und Lärmprobleme durch Schienenverkehr benannt. Nach Abschluss und Auswertung der ersten Phase ist die Bestandsaufnahme zur Lärmsituation an Haupteisenbahnstrecken des Bundes erfolgt, der Entwurf zum Lärmaktionsplan kann nun von allen Interessierten eingesehen und bewertet werden.