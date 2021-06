Ferien in Heiligenhaus : Feriespaß Heiligenhaus hat noch Plätze frei

Ferien in Heiligenhaus

Heiligenhaus Kinder dürfen sich vom 5. Juli bis 6. August auf ein spannendes Programm in Heiligenhaus freuen. Noch sind einige Plätze für die dritte, vierte und fünfte Woche buchbar.

In den ersten fünf Wochen der Sommerferien findet der Ferienspaß auf dem Gelände der Gesamtschule Heiligenhaus statt. Im Zeitraum vom 5. Juli bis 6. August werden die Kinder von montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 16 Uhr von einem geschulten und engagierten Team betreut. Aufgrund der noch bestehenden Corona-Pandemie wird die diesjährige Ferienbetreuung mit einer geringeren Anzahl an Teilnehmern stattfinden, als in den Jahren davor, sodass es wesentlich kleinere Gruppen geben wird.