Unfall auf der A 52 Fünf Fahrzeuge kollidieren auf überfluteter Fahrbahn

() Für zwei Menschen endete ein Ausflug am ersten Weihnachtsfeiertag im Krankenhaus. Fünf Fahrzeugführer haben einen Blechschaden zu beklagen. Am 25. Dezember gegen 23 Uhr wurde der Feuerwehr Ratingen ein Unfall auf der Autobahn 52 nordöstlich der Abschlussstelle Tiefenbroich in Fahrtrichtung Breitscheider Kreuz gemeldet.