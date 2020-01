Im Heiligenhauser Stadtgebiet : Fünf Containerbrände innerhalb einer Woche

Die Polizei ist auf der Suche nach den Tätern auf Zeugen angewiesen. Feuerwehr fühlt sich an vergangenes Jahr erinnert.

Fünf Altpapiercontainer-Brände innerhalb kurzer Zeit beschäftigen derzeit die Feuerwehr und Polizei in Heiligenhaus. Die jüngsten Fälle ereigneten sich wie berichtet am Wochenende, es waren die Brände Nummer vier und fünf.

Um 18.09 Uhr waren der Polizei und Feuerwehr zwei brennende Altpapiercontainer gemeldet worden. Ein Container brannte an der Straße Werkerhofplatz, ein weiterer Container nur fünf Minuten später an der Bergische Straße ganz in der Nähe. Zwar hatten die Wehrleute das Feuer schnell gelöscht, doch durch die Flammen und die Hitzeentwicklung entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Los ging es mit der Serie der Papiercontainer-Brände am 11. Januar um 16.45 Uhr an der Röhnstraße. Nur knapp zwei Stunden später an diesem Tag der nächste Einsatz, diesmal an der Laubecker Straße. Einen Tag später, am 12. Januar, rückte die Feuerwehr um 17.23 Uhr erneut zur Laubecker Straße aus, und zwar zum Parkplatz des Immanuel-Kant-Gymnasiusm. Dort brannte erneut ein Papiercontainer. „Hoffen wir, dass es der letzte Einsatz seiner Art war“, postete die Feuerwehr an diesem Tag auf ihrer Facebook-Seite. Die Hoffnung erfüllte sich nicht, wie das vergangene Wochenende zeigte.