Ratingen : Führung durch die Textilfabrik

Ratingen In Cromford werden die Spinnmaschinen angeworfen.

(RP) Im LVR-Industriemuseum in Ratingen findet am Sonntag, 28. April, um 16 Uhr eine öffentliche Führung durch die Dauerausstellung „Cromford-Ratingen. Die erste Fabrik auf dem Kontinent.“ statt. Die Führung dauertrund eineinhalb Stunden.

Am Anfang stand eine weitreichende Entscheidung: Der Wuppertaler Kaufmann Johann Gottfried Brügelmann entschloss sich 1783 vor den Toren der Stadt Ratingen eine Baumwollspinnerei nach englischem Vorbild zu errichten. Ein Meilenstein in der Ratinger Stadtgeschichte, aber nicht nur das: Die heute noch erhaltene Anlage gilt als erste Fabrik auf dem Kontinent und steht für den Beginn der Industrialisierung in Deutschland.