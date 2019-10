Ratingen : Cromford: Führung durch die Sonderausstellung

(RP) Am Donnerstag, 17. Oktober, findet um 18.30 Uhr im LVR-Industriemuseum Cromford an der Cromforder Allee 24 in Ratingen eine Blue Hour Führung durch die Sonderausstellung „Mode 68, Mini, sexy, provokant“ statt.

Die Ausstellung zeigt über 150 Originalkleidungsstücke, Accessoires, Bilder und Filme.