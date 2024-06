Treffpunkt ist der Club Heiligenhaus Frauen Union legt neue Talk-Runden im Club auf

„Die soziale Isolation und Einsamkeit in der Gesellschaft ist ein konkretes Problem, das durch die Corona-Pandemie vermutlich noch verstärkt wurde. Menschen brauchen Kontakt zu realen anderen Menschen für ihr Wohlbefinden“,sagt Stiers. Ministerpräsident Hendrik Wüst holte das Thema aus der Tabu-Zone und bezeichnete es als „die neue soziale Frage unserer Zeit“. Die NRW-Landesregierung aus CDU und Grünen richtete in der vergangenen Woche in der Staatskanzlei in Düsseldorf erstmals eine Einsamkeitskonferenz unter dem Motto "Du + Wir = Eins" aus.