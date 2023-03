Ausgehen in Heiligenhaus Frühlingsstimmung auf den Bühnen

Es geht in „Öztürks III - die Traumhochzeit“ auch um die Frage, ob die Liebe eigentlich Grenzen oder eine Nationalität hat. In dem Stück stehen die Liebe des jungen türkischen Mannes Hakan zur deutschen Freundin Nina und die Hochzeitspläne der beiden auf der einen, die Pläne der Eltern auf der anderen Seite. Nina und Hakan haben sich verliebt und wollen heiraten. Vater Ali Öztürk klappt bei dieser Nachricht ebenso die Kinnlade herunter, wie der deutschen Mutter Ute Stahlschmidt. Ali lebt seit 30 Jahren in Deutschland und hat seinen Kindern stets geraten, auf die andere Kultur zuzugehen. Doch so modern, dass er die Hochzeit seines Sohnes mit einer Deutschen gutheißen könne, sei er nun doch nicht. Mit den derzeit fünf Produktionen, drei deutschsprachigen und zwei türkischsprachigen Theaterstücken, erreichte das Ensemble bislang schon mehrere Tausende Zuschauer.