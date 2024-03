Show-Effekte in Heiligenhaus Bunte Mixtur bevölkert die Club-Bühne

Eine Woche später, am Mittwoch, 17. April, 20 Uhr, sind Christina Lux und Oliver George zu Gast. Die preisgekrönte Singer-Songwriterin sorgt mit ihrem Partner wahlweise für den Sound einer großen Band wie für leise Momente. Die Gitarristin spielt Bariton-, Nylon- und Steel-String-Gitarre mit dem ihr eigenen groovigen Stil und Oliver George an der E-Gitarre findet genau die Sounds, die noch einmal mehr Atmosphäre schaffen. Und zack, sitzt er schon wieder am Schlagzeug und am Sampling Pad und zaubert. Eintritt kostet im Vorverkauf 18, an der Abendkasse 22 Euro.