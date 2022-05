Heiligenhaus feiert : Frühlingsfest: Endlich wieder Begegnungen

Die Heiligenhauser Tischlerei Stens demonstrierte beim Frühlingsfest ihre handwerklichen Fähigkeiten auf dem Rathausplatz. Foto: Ja/Blazy, Achim (abz)

HEILIGENHAUS Fröhliche Kinder, entspannte Gesichter und viele Menschen im Gespräch – das Frühlingsfest des Stadtmarketings meldete sich erfolgreich zurück.

Von Henry Kreilmann

Quietschvergnügt springt eine Kinderschar über die Hauptstraße. Sie jagen den Seifenblasen hinterher, die hier in der strahlenden Sonne glänzend über dem Boden schweben. Jede Kinderhand, die eine von ihnen zum Platzen bringt, wird von der kleinen Truppe gefeiert. So viel Ausgelassenheit gab es hier, zumindest bei einem Volksfest in dieser Größe, schon eine ganze Weile nicht mehr.

Am Sonntag luden die Heiligenhauser Stadtmarketing-Arbeitskreise, pünktlich zum Muttertag, wieder zum Frühlingsfest in die Innenstadt und damit geht es einen weiteren Schritt zurück in die Normalität. Die Stadtmarketing-Händler öffneten ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag, die Stadtmarketing-Handwerker zeigten ihr Können ganz unmittelbar und die Stadtmarketing-Gastronomen flankierten die Veranstaltung mit der Verköstigung.

Info Auftakt zum Stadtradeln beim Frühlingsfest Auftakt Auf dem Frühlingsfest gab es auch den offiziellen Auftakt zur diesjährigen Stadtradeln-Aktion. Teams Mehr als 30 Teams haben sich gefunden, die nun in die Pedale treten und ihre Kilometer zählen. Preise Auf die besonders fleißigen Teilnehmer und Teams warten am Ende der Aktion auch wieder tolle Preise. Die Auszeichnung der diesjährigen Gewinner erfolgt dann am 12. Juni im Rahmen der anstehenden Fahrradparty PanoramaRadweg im Hefelmannpark in Heiligenhaus.

Undenkbar wäre eine solche Veranstaltung allerdings auch ohne den Bücherflohmarkt des Arbeitskreises „Kultur“, bei dem es dieses Mal ein Quiz zum Stadtjubiläum gab. (Antworten auf die 25 Jubiläums-Rallye-Fragen können bis 15. Juni abgegeben werden, entweder bei Ruth Ortlinghaus, Herzogstraße 64, im Bürgerbüro oder im Büro des Stadtmarketings, Hauptstraße 145.)

Erstmals dabei war auch der jüngste Arbeitskreis unter dem Dach des Stadtmarketings, „Natur und Umwelt“. Der hatte sich vor zwei Jahren gegründet und bisher noch keine Chance, sich und seine Vorhaben ganz direkt der Bürgerschaft vorzustellen – das holte man am Sonntag nach.

2020 war das Frühlingsfest die erste größere Veranstaltung in der Stadt, die aufgrund der Pandemie abgesagt werden musste; die erste von einer ganzen Reihe an Absagen, die damit den Begegnungen bei Feierlichkeiten in der Innenstadt einen Riegel vorschob. Am Sonntag meldete sich das Frühlingsfest also wieder aus der zweijährigen Zwangspause zurück. Und auch, wenn die Veranstaltung noch etwas beschaulicher war als die vorangegangenen, der stattlichen Besucherzahl war spürbar anzumerken, wie die Menschen dieses erste größere Volksfestes seit zwei Jahren – ohne Begrenzung des Zustroms durch Kontrollen – auf der Hauptstraße wieder genossen.

„Wir haben hier aber auch echt immer Glück mit dem Wetter“, war da am Rande von einer Besucherin zu vernehmen, die in den strahlend blauen Himmel über sich schaute. Nach einem verregneten Samstagnachmittag zeigte sich der Frühlingsfest-Sonntag so auch wieder von seiner besten Seite. Die Rezeptur für das Frühlingsfest bleibt dabei nahezu unangetastet: Auf dem Rathausplatz zeigen die Handwerker ihr Können in bester Vor-Ort-Manier und auch mit so mancher spannenden Aktion im Gepäck.

Die für den Durchgangsverkehr gesperrte Hauptstraße wird zur Automeile und nicht nur über die ausgestellten Fahrzeuge kann man ins Gespräch kommen. Denn dazu gab es auch die Stände hiesiger Institutionen. Nicht zuletzt die Parteien nutzten auch noch einmal die letzte Chance, um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen, bevor in der nächsten Woche die Landtagswahl ansteht.