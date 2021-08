Ratingen : Bestattungsrituale wandeln sich

Ratingen Früher wurden die Totenzettel ins eigene Gebetbuch eingelegt. Heute stellt die Kirche Gebet- und Gesangbücher für den Gottesdienst bereit.

Wer je einen lieben Menschen auf dem allerletzten Weg begleitet hat, der erfährt zunächst einmal, dass es im Zusammenhang damit eine ganz eigene Terminologie gibt. So kann dann auch ein Unternehmen, dass alle Dienstleistungen rund ums Beerdigen abwickelt, Heimkehr heißen.

Seit 62 Jahren ist das älteste Beerdigungsinstitut in Ratingen Mitte im Besitz der Familie Jacob – jetzt Frank Jacob – die im Laufe der Zeit viel früher mit Veränderungen um Sterben, Bestattungen, Kirche, Dekoration konfrontiert ist als sonst jemand. „Es hat sich viel verändert,“ weiß der Chef aus seiner Erfahrung zu berichten.

Totenzettel gehören auf jeden Fall auch zu diesen Veränderungen. „Manchmal drucke ich einen in einem Jahr, manchmal gar keinen, manchmal zwei.“ Jacobs führt das – mal abgesehen von der Schwierigkeit, ein ganzes Leben in wohlgesetzten Worten auf einen kleinen Zettel zu komponieren – unter anderem auf einen ganz praktischen Umstand zurück: Früher legten die Trauernden einen solchen Zettel zu den anderen Heiligenbildchen in ihr Gebet- und Gesangbuch und delektierten sich zum Beispiel bei eher langatmigen Predigtpassagen daran.