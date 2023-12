An(ge)dacht Zeichen setzen - und mit der Friedensbotschaft Ernst machen

Es ist schon so, in diesen Zeiten empfinden wir es oft bedrückend deutlich: Die Last der Geschichte liegt auf unseren Kirchen und verdunkelt, was der Glaube an den Gott Jesu Christi eigentlich licht und hell und schön zum Leuchten bringt – Gottes Partner, seine Partnerin zu sein im Friedensdienst an einer Welt voller Angst, Hass und Feindseligkeit. Tatenloses Zusehen und Abwarten kann da keine christliche Haltung sein. Wir sind gefordert Farbe zu bekennen und Zeugnis zu geben, dass Frieden keine Illusion bleibt. Wie macht man das? Mit der Friedensbotschaft Ernst zu machen ist keine Überforderung. Es darf hier bei uns genauso zart und schwach beginnen, wie das Menschenkind, das man an Weihnachten in einen Futtertrog legte und dessen Leben und Lehre bis heute wirken. Es geht also um die kleinen Dinge vor Ort, die so wichtig sind. Denn jede zur Versöhnung ausgestreckte Hand ist ein Zeichen des Friedens in der Welt: Der Verzicht auf Rechthaberei und Großmannssucht, das gute Wort, die helfende Tat, der Wunsch, Gewaltlosigkeit und Freundlichkeit zu ihrem Recht zu verhelfen. So zu handeln, nehmen wir uns für unser Jubiläumsjahr jedenfalls vor. Und Sie sich, liebe Leserin, lieber Leser vielleicht auch? Gottes Hilfe vertrauen wir uns dabei an: „Sprich du das Wort, das tröstet und befreit und das mich führt in deinen großen Frieden.“ (Huub Oosterhuis) Dies ist ein wundervoller Zuspruch, der seine herausfordernde Kraft immer behalten wird.