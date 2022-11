Kultur in Ratingen : Literarischer Abend mit heiteren, ironisch-melancholischen Versen

Kultur in Ratingen

Ratingen Annelie Kraft und Fritz Keuenhoff führen durch einen Abend voller Poesie, begleitet durch biografische Ausführungen, Musik und Gesang.

() Die Friedenskirche an der Hegelstraße 16 lädt am Samstag, 5. November, ab 18 Uhr zu einem literarischen, musikalischen und biografischen Abend ein. Annelie Kraft und Fritz Keuenhoff erinnern an Mascha Kaléko. Der pulsierende Treffpunkt der literarischen und künstlerischen Szene des Berlins der Zwanziger- und Dreißiger-Jahre war das Café gegenüber der Gedächtniskirche. Dort verkehrten Maler, Schauspieler und Schriftsteller wie Morgenstern, Kästner und Ringelnatz – und Mascha Kaléko.