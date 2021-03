Gottesdienst in der Friedenskirche : Brot und Wein kommen nach Hause

Der Abendmahltisch in der Friedenskirche in Ratingen Ost. Foto: RP/Friedenskirche

Ratingen 28 neue Konfirmanden sollen in das Geheimnis des Glaubens eingeführt werden. Alle können mitfeiern, in der Kirche an der Hegelstraße oder auch zuhause.

(RP) Der Jesus-Tisch steht für Gastfreundschaft und lud zuletzt am 15. März 2020 die „alten“ Konfirmanden ein. Das war der letzte Abendmahlgottesdienst in der Friedenskirche vor dem Lockdown und bis jetzt. Sonst stärken sich mehrere tausend Gäste im Laufe eines Jahres mit Brot und Wein.

Die Gemeinde steht vor der Aufgabe, die 28 neuen Konfirmanden in das Geheimnis des Glaubens einzuführen. Nur wie? „Alle sind eingeladen“ sagt Pastor Thomas Gerhold und führt aus: „Wir werden es coronkonform in der Kirche anbieten und gleichzeitig allen Gemeindegliedern und Interessierten Brot und Wein vorher nach Hause bringen, die den Weg in die Kirche im Moment meiden.“

Über youtube, auf Friedenskirche Ratingen, kann man an der Mahlfeier teilnehmen. So ist keiner ausgeschlossen.

Die Presbyterin Yvonne Preiß hat recherchiert und etwas Neues gefunden. Eine diakonische Hostienbäckerei, die Oblaten backt, in denen Brot und Wein vermischt sind. Die Sendung ist schon angekommen. Man kann diese Art von Brot und Wein ab sofort kostenlos bestellen per mail an brotundwein.friedenskirche@ekir.de oder telefonisch unter 02102.81063. Die Konfirmanden sorgen für das Überbringen. Zum Gottesdienst in der Kirche ist keine Anmeldung erforderlich.