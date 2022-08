Ratingen : Friedenskirche feiert 50. Geburtstag

Ratingen Zwei Konzerte sind für Anfang September fest geplant, eins davon mit Whiskyprobe, denn beim Auftritt von Matt Carmichael geht es auch um dessen schottische Heimat.

(RP) Das Herbstprogramm in der Friedenskirche in Ost beginnt am zweiten September-Wochenende mit zwei international besetzten Konzerten.

Am Freitag, 9. September, ab 19.30 Uhr, spielt das Matt Carmichael Quintett „Where Will The River Flow”. Die junge Band begeistert schon seit längerem mit ihren gleichermaßen rhythmischen, dynamischen und melodischen Eigen-Kompositionen das Publikum in ihrer Heimat Schottland. Jetzt präsentiert die USB-Stiftung gemeinsam mit der Gemeinde der evangelischen Friedenskirche die Band im Rahmen ihrer eastPLUGGED®-Jazzreihe erstmals in Deutschland. Parallel startete die WDR-Bigband ein Projekt mit dem Saxophonisten und Namensgeber Matt Carmichael, während der Bayerische Rundfunk „Where Will The River Flow“ zur CD des Monats kürte. An diesem Abend können die Konzertgäste Schottland auf besondere Weise musikalisch erleben. Plätze sind nur online über www.usb-stiftung.de buchbar. Im Preis von 35 Euro pro Person ist auch eine schottische Whiskyprobe vor dem Konzert enthalten. Es gibt keine Abendkasse.