Ratingen : Summer-Tent-Programm geht mit Konzert und Workshop zu Ende

Die Ratinger Band Friday and the Fool tritt am Freitag, 13. August, ab 18.30 Uhr im Summer Tent auf. Foto: RP/Karsten Lenger

Lintorf Mit dem Konzert von Friday And The Fool sowie weiteren Workshops geht am kommenden Wochenende das Programm des „Summer Tent“ im Veranstaltungszelt hinter der Manege Lintorf zu Ende.

() Sechs Wochen lang bot das an zwei Seiten geöffnete und daher gut durchgelüftete Veranstaltungszelt hinter dem Lintorfer Jugendzentrum „Manege“, Jahnstraße 28, ein vielfältiges Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Zum Abschluss tritt am Freitag, 13. August, die Ratinger Band Friday And The Fool auf. Mit im Gepäck haben sie dann eine neue EP mit der Singe „Sleep Well“, welche an dem Tag offiziell veröffentlicht wird. Im Vorprogramm wird der Düsseldorfer Singer-Songwriter Fabian Saller auftreten. Einlass ist ab 18 Uhr, los geht es um 18.30 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf acht Euro, an der Abendkasse zehn Euro.

Zum Abschluss kommt am Sonntag, 15. August, von 12 bis 15 Uhr die „Juggling School“ ins Zelt. Hier können Kinder und Jugendliche verschiedene Formen der Jonglage probieren, mit Tellern, Keulen, Diabolos und vielem mehr. Foto: Stadt Ratingen

Am selben Tag findet von 13 bis 15 Uhr der Kurs „Faire Kinder Kämpfe“ statt. Kinder und Jugendliche ab acht Jahren können sich in spannenden und fairen Kämpfen austoben und messen.

Zum Abschluss kommt am Sonntag, 15. August, von 12 bis 15 Uhr die „Juggling School“ ins Zelt. Hier können Kinder und Jugendliche verschiedene Formen der Jonglage probieren, mit Tellern, Keulen, Diabolos und vielem mehr. Um 14.30 Uhr zeigen die beiden Workshop-Leiter zusammen mit den Teilnehmenden des Tages und der vergangenen Kurse ihr Können. Eltern und Freunde sind herzlich zur Aufführung eingeladen. Der Eintritt ist frei.