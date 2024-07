Neue Regelung Freie Fahrt ins Museum

(kle) Kurz vor dem Start des neuen Schuljahres und pünktlich zum Beginn des neuen Kindergartenjahres wenden sich die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen (LVR und LWL) mit einer guten Nachricht an alle Schulen und Kindertagesstätten in NRW: Ab dem 1. August können NRW-weite Fahrten zu Museen und ausgewählten Einrichtungen aus den Mobilitätsfonds der beiden Verbände beantragt werden. Der Geltungsbereich umfasst alleine 33 Museen im Rheinland und in Westfalen-Lippe sowie zahlreiche weitere Einrichtungen. Darüber hinaus haben Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren freien Eintritt in alle Museen, die sich in Trägerschaft des LVR und des LWL befinden.