Heiligenhaus Neues Netzwerk startet am Weltfrauentag

Wichtig sei es im Allgemeinen, Frauen mit politischen Anliegen oder Verbesserungsvorschlägen für die Stadt gezielt anzusprechen. „Vor allem Frauen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren, also dem Zeitraum, in dem Familie und Beruf kaum noch Zeit für politisches Engagement und Ehrenamt lassen, sind in kommunalen Entscheidungsfindungsprozessen unterrepräsentiert und auch die weibliche Perspektive auf viele Themen fehlt mitunter“, sagt Jessica Denné-Weiß. Selbstverständlich seien aber Frauen aller Altersklassen angesprochen.