Ratingen: Frauenfilmtage gehen weiter

Ratingen Am Mittwoch, 16. Mai, wird der Film "Drei Tage in Quiberon" gezeigt.

In Kooperation mit dem Ratinger Kino, der Fraueninitiative und der Gleichstellungsstelle der Stadt Ratingen wird im Wonnemonat Mai die Reihe der Frauenfilmtage fortgesetzt: Am Mittwoch, 16. Mai, läuft im Kino 1 & 2, Lintorfer Straße 1, um 17 und um 20 Uhr der Film "Drei Tage in Quiberon" von Amiliy Atef.