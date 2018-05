Heiligenhaus: Frauen Union reist nach Frankreich

Heiligenhaus Meaux, Paris, Schloss Chantilly und die Champagne - alles in nur drei Tagen.

Abends in Meaux logierte die Gruppe im Hotel Richemond, dinierte im Ca comme ca und wurde vom Partnerschaftskomitévorsitzenden Laurent Guillaume herzlich empfangen, sowie von vielen Freunden von Uschi Klützke. Am darauffolgenden Tag ging es nach Paris im eigenen Bus direkt in den Senat. Die Gruppe mit Laurent Guillaume wurde von einer Senatorin von Seine et Marne begrüßt und es wurde über die Aufgaben des Senats und auch der Senatorin berichtet. Sogar einen Champagnerempfang gab es für die Frauen Union. Zu Fuß ging es weiter bis zur Seine, Pont Neuf, wo schon das Schiff, Bateau Mouche auf die Gäste wartete. Mit dem Bus ging es bei starkem Verkehr, es wurde wieder gestreikt, nach Meaux. Hier dinierte die Gruppe im Maison meldoise, dem ehemaligen lauréat mit echter meldoiser Küche.

Am dritten Tag stand das Rathaus in Meaux an. Es folgten noch die Besichtigung der Kathedrale, Jardin Bossuet, und natürlich Kauf von Brie de Meaux in der Altstadt. Als krönender Abschluss folgte die Fahrt in die Champagne mit Dégustation. Im Bus ging es dann wieder munter nach Heiligenhaus. Alle waren angetan von der Freundlichkeit der Meldoiser und von den Sehenswürdigkeiten rund um Meaux.