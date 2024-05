Blumenampel-Aktion startet durch Wie die Innenstadt neu erblühen soll

Die CDU Frauen Union (FU) startet wieder ihre Blumenampeln-Aktion in Kooperation mit dem Stadtmarketing. Am Mittwochmorgen, 15. Mai, werden Frauen der FU Heiligenhaus um neun Uhr auf dem Gelände der Stadtbetriebe, 78 Blumenschalen mit Geranien und Weihrauch vom Garten- und Landschaftsbau Tobias Rosenberger, bepflanzen. Die Stadtbetriebe hängen sie an den Masten in der Hauptstraße und am Basildonplatz auf.