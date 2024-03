Jubilarinnen in Heiligenhaus Frauen Union hat Gründe zum Feiern

Mit dem FU-Programm ging es gleich weiter: Club-Besuch anlässlich des Internationalen Frauentages, Osterbesuch bei der Lebenshilfe und Blumenampeln-Bepflanzung zum Frühling. Dazu fiebern die Damen in diesem Monat einer Flusskreuzfahrt nach Amsterdam entgegen. „Die Vorfreude ist groß“, so Klützke. Sie selbst wird Ende April ihr Amt niederlegen - und mit 80 in den politischen Ruhestand gehen.