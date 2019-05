Heiligenhaus : Frauen Union erkundet Florenz und Siena

30 Heiligenhauser Damen begleiteten Organisatorin Uschi Klützke.

Das Wetter war leider nicht so toll, doch für solch eine Tour gerade richtig, nicht zu kalt und nicht zu warm. Schon am Abend erkundete eine Gruppe mit Uschi Klützke, der Organisatorin, zu Fuß den Gang vom Hotel am Rande der Altstadt zum Dom, und das im Abendlicht. Es war ein Gedicht. Am nächsten Morgen fuhr die gesamte Gruppe im gemieteten Bus zunächst nach San Gimignano, bekannt durch seine Geschlechtertürme und den Dom, dann nach Siena, mit dem Campo, dem riesigen Platz, wo die Pferderennen zwei Mal im Jahr stattfinden und natürlich dem Dom. Dann durch die Weinberge zu einem kleinen idyllischen Weingut, wo der echte Chiantiwein zu einem 5-Gänge-Menü gekostet wurde. Die Gastgeber waren ausgesprochen nett und auch noch Österreicher, die sich dort niedergelassen hatten.