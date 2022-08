Tat in Ratingen West : Unbekannter schlägt Frau mit Stein

(kle) Ein unbekannter Mann hat am frühen Mittwochmorgen eine 51-jährige Frau in Ratingen West unvermittelt geschlagen und getreten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Das war geschehen: Gegen 5 Uhr begegnete eine 51-jährige Ratingerin an der Gothaer Straße auf Höhe der Hausnummer 17 einem unbekannten Mann. Ihren Angaben zufolge schlug der Mann sie plötzlich mit einem Stein mehrfach gegen die Stirn und trat ihr in den Bauch.