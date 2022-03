Musik in Heiligenhaus : Heimisches Duo setzt französische Akzente

Lutz Strenger (r.) und Lothar Meunier spenden einen Teil ihrer Gage und sammeln Geld. Foto: RP/Geschichtsverein

Heiligenhaus Lutz Strenger und Lothar Meunier treten im Museum Abtsküche für die Ukrainehilfe der Stadt auf. Ihr Programm versetzt in ein frühlingshaftes Paris.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP/köh) Frühling in Paris“ – so heißt das neue Programm, zu dem die beiden Musiker Lothar Meunier und Lutz Strenger, auch bekannt als „French Connection“, am Samstag, 9. April, um 19.30 Uhr ins Museum Abtsküche einladen. Das als Benefiz-Abend für die Menschen in der Ukraine angelegte Konzert verspricht eine stimmungsvolle Reise in die Hauptstadt des Nachbarlandes.

„Wir freuen uns riesig, dass unser erster Aufritt nach langer Zeit in der Abtsküche sein wird, mit der wir so viele wunderschöne Erinnerungen verbinden“, sagt Akkordeonist und Sänger Lothar Meunier. Ausstellungen, französische Events, Konzerte – zu vielen Gelegenheiten konnte man die French Connection im Museum und auf dem Außengelände erleben. „Schön, dass manche Dinge wieder möglich sind. Und gerade jetzt, wo man so viele Dinge nur sprach- und fassungslos verfolgt, sehnen wir uns alle doch nach Zerstreuung – auch, wenn es nur für ein paar Stunden ist“, ergänzt Lutz Strenger, die andere Hälfte des Duos mit der Liebe zu Frankreich, seiner Kultur und der Musik. Beide Musiker wollen mit dem Konzert auch an das Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Meaux im Jahr 2020 erinnern. „Das ist auf Grund der Pandemie irgendwie unter die Räder gekommen“, bedauert Meunier.

Beide Musiker gastierten regelmäßig mit dem Akkordeonorchester Heiligenhaus in der Partnerstadt; mit dem Accordéon Club de Meaux gab es regelmäßige Treffen und Konzerte, an die sich beide nur zu gern erinnern. „Auch daher stammt unsere Liebe zum französischen ‚Savoir vivre‘ – daher ist unser Konzert eine kleine Verbeugung vor den Freundinnen und Freunden in Meaux.“ Ihr Programm „Frühling in Paris“ umfasst unvergessene Chansons von Gilbert Bécaud, Edith Piaf, Claude Francois, Michel Fugain oder auch Joe Dassin, stimmungsvolle wie melancholische Musettewalzer aus der Ära der Schwarz-weiß-Filme und quirligen Swing, der die Füße mitwippen lässt. Garniert wird das Programm mit kurzen Geschichten, Kuriositäten und augenzwinkernden Anekdoten über Chansons, Künstler und das Leben – ‚La vie en rose‘.

Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine ist das Konzert der French Connection als Benefizkonzert angelegt. „Wir danken dem Geschichtsverein sehr, dass man sofort bereit war, an dem Abend um Spenden zu bitten“, sagt Lothar Meunier.