DLRG Heiligenhaus : Diskussion um Schwimmstunden für Kinder lebt auf

Heiligenhaus Die CDU-Ratsfraktion sieht die Umsetzung eines Beschlusses der Kultusministerkonferenz (KMK) und des NRW-Aktionsplans „Schwimmen lernen in Nordrhein-Westfalen“ gefährdet.

(RP) „Der Aktionsplan sieht vor, dass spätestens am Endes der 6. Klasse jedes Kind in Nordrhein-Westfalen möglichst angstfrei und ohne Fremdhilfe sich zielgerichtet im schwimmtiefen Wasser fortbewegen können soll“, so CDU-Ratsmitglied Martin Fromm. Nordrhein-Westfalen wird erstmals im Jahr 2022 die Schwimmleistungen der Kinder am Ende der Grundschulzeit und damit die Wirksamkeit des Aktionsplans erheben. „Dabei soll ebenfalls abgefragt werden, ob und in welchem Maße Hindernisse zur Durchführung des Schwimmunterrichtes – Verfügbarkeit von Bädern, Umfang des Unterrichts, effektive Schwimmzeit – bestehen“, so der Vorsitzende der Ratsfraktion Ralf Herre. In den Herbstferien hat eine Initiative des DLRG Heiligenhaus, dem Heiligenhauser Schwimmverein und des Teams des Heljensbades bereits einen zusätzlichen Schwimmkurs im Heljensbad ermöglicht. „Wir bedanken uns ausdrücklich für dieses Angebot. Die schnelle Belegung der freien Plätze macht jedoch auch den aktuellen Bedarf deutlich“, mahnt Fromm an. Die CDU-Ratsfraktion bittet nun vor einer Beantragung weiterer Maßnahmen die Verwaltung um einen Bericht zur Umsetzung der Maßnahmen des Ministeriums. Außerdem soll der Bedarf der Klassen 3 bis 6 an allen Heiligenhauser Schulen ermittelt werden.