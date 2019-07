Ratingen : Forum hat viele Ideen für die Innenstadt

Premiere im Bürgerhaus: City-Kauf und Ratingen Marketing GmbH hatten zum Innenstadtforum eingeladen. Hier referiert Erik Vorwerk vom Innenstadtbüro. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Premiere im Bürgerhaus Frankenheim war vielversprechend. Zahlreiche Händler kamen zusammen.

Zum Auftakt rückte man im Saal des Bürgerhauses Frankenheim räumlich zusammen, aber vor allem auch inhaltlich. Die neue Initiative von Ratingen Marketing GmbH (RMG) und City-Kauf soll sich im wahrsten Wortsinn auszahlen: mehr Kunden und mehr Nachhaltigkeit.

Rund 50 Händler kamen beim ersten Innenstadtforum zusammen, um Ideen, Kritik und Anregungen auszutauschen. Dies vorweg: Es war ein Abend der Impulse, es gab viele gute Vorschläge, man muss sie nun gezielt auf den Weg bringen.

Info Abend mit vielen Impulsen Initiative: Das Innenstadtforum von RMG und City-Kauf hat erstmalig zahlreiche Vertreter der Kaufmannschaft, aber auch aus der Wirtschaftsförderung und der Politik an einen Tisch gebracht. Vorträge: Es gab mehrere Impuls-Vorträge, um Akteure und Projekte kennenzulernen.

Bele Hoppe, die neue City-Managerin der RMG, stellte ein Projekt vor, das am ersten Advent (1. Dezember) anlässlich der Veranstaltung „Ratinger Adventsleuchten“ realisiert werden soll. Es gibt zehn Bausteine, die weihnachtliche Stimmung in der Innenstadt herbeizaubern sollen, unter anderem den längsten Stollen des Rheinlandes, der auf der Oberstraße präsentiert wird. Oder den Geschenke-Bus für Bedürftige. Oder das Open-Air-Kino. Oder das Märchenzelt im Arkadenhof. Oder die Lebkuchen- und Bastelwerkstatt. Hoppe hofft, dass diese besonderen Aktionen die Menschen in die Innenstadt locken und eine besondere Atmosphäre schaffen werden. Es gab jedenfalls kräftigen Beifall für diese Initiative, die noch viel Vorarbeit erfordert.

Die Innenstadt soll auch mit Blick auf die Ratingen App (aktuell 17.000 User) stärker in den Fokus rücken. Zukünftig soll bargeldloses Parken in der City möglich sein, man will die Digitalisierung des Ratinger Einkaufsgutscheins vorantreiben. Start der neuen Dienstleistungen soll im September 2020 sein.

Bernd Schultz, der neue Vorsitzende des innerstädtischen Werberings City-Kauf, nahm diesen Schwung der RMG gleich mit auf. „Wir haben bereits zehn neue Mitglieder“, berichtete er, „wir sind nun bei 50 Mitgliedern angelangt.“ Der City-Kauf habe nun auch eine eigene Homepage, man verstehe sich durchaus als kritische Stimme, nicht alles sei beim Fischmarkt gut gelaufen, merkte er an.

Schultz und RMG-Geschäftsführerin Nina Bauer wollen stärker zusammenarbeiten und mehr Akteure an einen Tisch holen. Dazu gehört auch das Innenstadtbüro, dessen Team viel für die City tun kann, wie Mitarbeiter Erik Vorwerk betonte. Oft seien es kleine Maßnahmen, die eine große Wirkung entfalten. Auch beim Thema Inklusion will man am Ball bleiben. Das Projekt „Ratinger Rampe“, das behinderten Menschen das Einkaufen in Geschäften ermöglichen soll, wird fortgeführt. Vorwerk hofft, dass sich mehr Händler (bisher sind es nur acht) melden werden.