Aktion : Fortunas Lumpi Lambertz macht bei Märchenvideo mit

Es ist ein großer Erfolg. Und es macht allen Beteiligten sehr viel Spaß. Das Projekt des Karnevalsausschusses (KA) der Stadt Ratingen geht weiter. Immer wieder melden sich Persönlichkeiten beim KA, die an diesem sehr familienfreundlichen Projekt noch teilnehmen möchten.

Und Stephan Raithel von Leuchtkraft-Webdesign, verantwortlich für die Umsetzung in den Medien, meint: „Es kommen ja noch in den nächsten Wochen sehr schöne Beiträge dazu. So macht auch die legendäre Nummer 17 von Fortuna Düsseldorf, Lumpi Lambertz, mit. Wann er allerdings freigeschaltet wird, entscheidet, wie bei allen Teilnehmern, das Los.“ Hintergrund der Aktion: In den Netzwerken wird an jedem Abend um 18 Uhr ein Video veröffentlicht, in dem eine bekannte Persönlichkeit ein Märchen vorliest – mit dem Handy aufgenommen aus dem eigenen Wohnzimmer.