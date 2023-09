Campus Heiligenhaus Kleines Team erforscht Mini-Wohnraum der Zukunft

Im Multitechnikum des Campus riecht es derzeit völlig high-tech-unverdächtig nach – Spanplatte. Fast wie in einer Tischlerei. Dazu passt der erste Anblick eines winzigen Holzhäuschens mit zwei winzigen Fenstern drin und einer schmalen Eingangstür. Aber schon auf den zweiten Blick wird klar: Das, was ein kleines Forscherteam hier als Semesterarbeit am Start hat, soll künftig nicht als Gartenlaube oder gar Geräteschuppen dienen. Und damit fängt das Staunen des Besuchers erst an.