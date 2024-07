Verkehrsproblem in Heiligenhaus CDU will Rasern den Kampf ansagen

Fakt ist: Rasen kann viel Geld kosten. Für den Passat-Fahrer auf der Pinner Straße machte die Polizei im Mai diese Rechnung auf: Nach Abzug der Toleranz blieb eine Geschwindigkeitsübertretung von 49 km/h vorwerfbar. Auf den Fahrer warten nun empfindliche Konsequenzen: So muss er laut Bußgeldkatalog eine Strafe in Höhe von 400 Euro zahlen. Zudem erhält er zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Insgesamt fuhren an diesem Kontrollmorgen 2386 Auto-, Lkw- oder Motorradfahrende an der Messstelle der Polizei vorbei – rund jeder 57. Verkehrsteilnehmer war schneller als die dort erlaubten 50 km/h unterwegs.