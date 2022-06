Traditionstermin für Fans nicht nur aus Ratingen : Folkerdey-Festival meldet sich zurück

Ratingen Nach zwei Jahren Pause ist das älteste Festival von Ratingen wieder da. Es gibt eine breite Unterstützung aus der lokalen Wirtschaft. Und man will neue Akzente setzen. Ein vielfältiges vegetarisches Angebot steht bereit.

Auf dem wild-romantischen Eisenzeitlichen Gehöft am Grünen See laden zwölf Bands aus der Folk- und Weltmusik ein zum Träumen, Tanzen und Feiern. Typisch für den Folkerdey-Sound sind schon immer Irish Trad, Orient und Americana. Hinzu kommen dieses Jahr packende Klänge aus Schweden und Reggae .

So spielen die Locals von Drowsy Maggie irische Musik im klang-gewaltigen Gewand. Shishko Disco befeuern einen besonders heißen Schmelztiegel der Tanzmusikkulturen. Mr. Weazley sattelt seine karibischen Roots auf Afro-, Hiphop- und Reggae-Grooves. Symbio schaffen magische, nordische Klangwelten mit Akkordeon und Drehleier. The Stompin‘ Gents bringen Bluegrass und Old Time mit.

Neu: Tickets gibt es nur noch über www.neanderticket.de. Am einfachsten als Online-Ticket oder auf Papier an über 50 Verkaufsstellen in der Region; beim Reisebüro Tonnaer in Ratingen, bei Optik Palm in Hösel, und im Reisebüro Wennmann in Lintorf. Es gibt keinen Ticketverkauf mehr auf dem Festivalgelände. Der Eintritt beträgt 12 Euro, Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt.