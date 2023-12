Heiligenhaus Verbot für „Schottergärten“ nimmt neue Formen an

Schon Ende 2021 beschäftigte sich die Verwaltung in Heiligenhaus mit dem Thema „Schottergärten“. Man warb gezielt für naturnahe Vorgartengestaltung und bot Beratung an. Um die Dringlichkeit des Anliegens zu verdeutlichen, wurde ebenfalls auf mögliche ordnungsrechtliche Konsequenzen hingedeutet. Die Resonanz blieb überschaubar und wurde in einer Bewertung so zusammengefasst: „Leider konnte dieses Vorgehen bisher nur geringe Veränderungen bewirken. Die Stadt wird aber weiter auf die betreffenden Eigentümer einwirken, die Schottergärten zu beseitigen.“