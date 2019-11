Ratingen West : Förderschule lädt zu Fest und Adventsbasar ein

Ratingen West (RP) Für einen stimmungsvollen Einstieg in die Adventszeit sorgt die Helen-Keller-Schule in Ratingen, Förderschule des Kreises Mettmann am Scheifenkamp 10), mit ihrem traditionellen Schulfest mit Adventsbasar.

